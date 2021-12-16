粵8招助旅業紓困 倡旅社承辦黨建及中小學活動

《南方都市報》報道，由廣東省11個部門聯合發出的《關於進一步支持旅行社紓困發展有關措施的通知》，提出8項措施，支持旅行社紓困發展。《通知》提出，為助旅行社紓困，廣東將按照國家有關扶持政策，鼓勵金融機構辦理階段性延期還本付息，繼續運用再貸款、再貼現、普惠小微企業貸款延期還本付息和信用貸款支持政策等，支援合資格的旅行社，降低融資成本。

鼓勵各地派旅遊消費券

《通知》提出，加強財政對文化和旅遊業的保障，重點支持旅行社企業發展、旅遊項目投資、旅遊數碼化轉型、市場推廣和設施建設等項目；同時鼓勵各地發行旅遊消費券，「提振民眾消費熱情」。去年起各地政府已多次發放電子消費券，例如河南鄭州上月發放總額5000萬元人民幣的電子消費券，在市內百貨公司、食肆、家品店等使用。

早前宣布禁跨省遊

新文件倡紅色景點拓省外客

《通知》同時鼓勵全省各級黨政機關、企事業單位、社會團體組織的黨建和公務活動，委託旅行社代理安排交通、住宿、餐飲、會務等服務，鼓勵旅行社積極參與相關政府採購活動；並支持各地教育部門指導學校結合年度教學安排，選擇合資格的旅行社開展研學實踐、社會實踐等校外拓展活動。《通知》還鼓勵各地以中共第三次全國代表大會會址、廣州農民運動講習所舊址、南粵雄關與古道等歷史文化景區為依託，加強廣東旅遊推廣，開拓省外客源。

不過，廣東省文旅廳上周二（7日）曾發布《通知》，要求12月3日起旅行社及在線旅遊企業（例如資訊平台）立即暫停經營跨省團旅遊及「機票+酒店」業務，待全省全部為低風險地區後，可自行恢復，但不得承接中高風險地區旅行團。現時廣東省有一處中風險區，為廣州白雲區均禾街文星酒店。

此前，四川省文旅廳與省教育廳、省財政廳等10部門6月亦曾聯合刊發通知，表示將在社會保險支持、發放紓困補貼等8個方面為該省旅行社紓困。

（綜合報道）

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