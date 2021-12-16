習晤普京：展更多聯合行動 護雙方安全利益 上周俄美領袖談烏克蘭局勢 拜登警告制裁

今次視像會議為中俄領導人6月以來第二次，歷時1.5小時，俄媒塔斯社（TASS）報道，習近平稱呼普京為「老朋友」。根據新華社，習近平稱受當前變局和疫情影響，全球進入動盪變革期，中俄關係經受住考驗，「我同總統先生通過多種方式就重大議題保持溝通」，在涉及彼此核心利益問題上堅定相互支持，捍衛了各自國家尊嚴及共同利益。

俄羅斯近日派出估計近10萬兵力集結鄰近烏克蘭邊境的地區，令人憂慮俄國即將入侵烏克蘭。普京與美國總統拜登上周前曾舉行視像會晤，拜登警告如俄羅斯入侵烏克蘭，西方將實施經濟制裁等措施。

習近平提到，國際上「某些勢力」打着「民主」「人權」幌子，對中俄兩國內政橫加干涉，粗暴踐踏國際法和公認的國際關係準則。中俄雙方要開展更多聯合行動，更加有效維護雙方的安全利益，要加強在國際事務中的協調和配合。習又稱，中俄兩國積極展現大國擔當，團結國際社會抗擊疫情，闡述民主和人權的正確內涵，成為踐行真正的多邊主義、維護國際公平正義的中流砥柱。習近平又對兩人的「冬奧之約」稱十分期待。

普京：中俄關係處歷史最好時期

據新華社報道，普京表示，當前中俄關係處於前所未有的歷史最好時期，體現高度的戰略互信，樹立在互不干涉內政、相互尊重彼此利益基礎上實現互利共贏的榜樣，堪稱「21世紀國際關係的典範」；俄方將最堅定支持中國在涉台問題上的正當立場，堅決反對在亞太地區組建任何形式的「小圈子」，任何挑撥離間俄中關係的圖謀都不會得逞。他又重申俄方一貫反對將體育政治化的圖謀。