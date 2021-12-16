美擬禁投資大疆 加強制裁中芯

華斥泛化「國安」概念

根據報道，其餘受制裁、將被列入這份「「中國軍工複合體企業」黑名單的公司，包括AI公司曠視科技，以及超級計算機製造商中科曙光等。所有8家公司本已在美國商務部的實體清單上；清單限制美國企業向相關集團出口美國的技術或產品。報道又稱，美商務部周四將宣布將再有20多間中國公司列入實體清單，包括多家生物技術相關企業。

彭博社報道，拜登政府正考慮對中國最大的晶片製造商中芯國際實施更嚴厲制裁，以限制中國獲得先進技術的機會。

美眾院通過最終版涉疆法案

另外，美眾議院周二（14日）表決通過《防止維吾爾人強迫勞動法案》最終版本，同意禁止進口來自新疆的商品，除非有關企業證明其產品不是「強迫勞動所得」。法案最快周三送參議院，倘獲通過則再交總統拜登簽署。