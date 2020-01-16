簡報揭華為涉助官方監控 包括新疆 《華郵》翻查逾百份資料 華為：無開發系統針對特定人群

《華郵》周二（14日）報道，經審視華為100多份簡報資料，內容展示其在中國參與5個監控活動的角色，包括錄音分析、拘留中心監控、特定政治人物的位置追蹤、新疆地區監控以及協助企業使用人臉識別。

人臉識別助烏市緝捕「戰果顯著」

報道指，數份簡報展示了華為參與新疆的監控項目，雖然內容沒有提到維族，但提到華為設備廣泛用於新疆城市、高速公路及拘留中心的監視系統。其中烏魯木齊自2017年起，採用華為與北京格菱神通信息技術有限公司（DeepGlint）共同開發的「一人一檔」動態人臉識別系統。簡報顯示，該系統2017年已有5000多萬名對照庫人員，「為烏魯木齊市公安抓獲若干疑犯」，破獲刑事案件數十宗，其中更有一名20年前的在逃疑犯，形容「戰果顯著」；2018年更實現「上千次精準報警」。北京格菱神通今年7月被美國列入制裁黑名單。

除了新疆監控，另一張簡報顯示，華為與上海和為科技開發綜合監獄監控系統，並已在內蒙古、山西省以及新疆的戒毒所推行。簡報截圖顯示，產品具有獄中「教育改造」「生產勞動」等執法管理應用，還具備罪犯危險性分析、改造效能評估等智慧應用。簡報中華為宣稱產品「為智慧監獄一體化平台的基礎平台支撐」。

追蹤「涉恐、涉穩、政治重點人」

在位置追蹤方面，華為亦與其他企業合作，透過人臉識別技術，稱可「對涉恐、涉穩、政治重點人，肇事肇禍精神病人，犯罪前科人員等」，從電子軌迹、實名軌迹、關係網絡等多方面作全方位智能化監測，「解放『蹲點盯人』模式」。另外，華為與科大訊飛（iFlytek）共同開發聲紋管理平台，透過將特定人士的聲音與聲紋數據平台對比，識別身分；一張簡報更顯示應用場景為「國防安全」。

另研系統助企業蒐員工顧客數據

除了為政府服務，華為還與南京公司4D Vector開發針對企業員工或顧客的行為識別系統。該系統利用高清攝像機勾勒人體骨架圖形，可追蹤員工是否偷懶，在員工似乎入睡、玩手機時發出警報；還可根據顧客的臉部掃描，分析數據，計算返店次數。

報道又稱，部分簡報展示了僅政府機構才具備的監視功能，顯示政府當局可能是簡報的目標受眾。許多簡報標註的時間是2014年9月，部分曾於2019或2020年修改。其中部分監控產品在華為網頁被刪除，但仍以華為合作伙伴公司品牌名稱，在今年的政府採購文件或專利申請中出現。

華為就《華郵》報道回覆稱，對報道所指不知情，公司無開發或銷售針對任何特定人群的系統，強調與其他主要服務供應商一樣，提供符合業界通用標準的雲端服務。聲明又稱，要求所有業務部門及合作伙伴，遵守適用的法律和商業道德。中國駐美大使館指，報道對華為的批評毫無根據，強調華為公開表示願意簽署「無後門」協議及在任何國家建立網絡安全評估中心，以接受外部審查。

西方國家一直指控華為參與政府監控，部分國家已禁止華為產品用於該國5G網絡。今年5月，華為表示願與英國等國家簽署「無間諜協議」，確保要讓設備達無間諜丶無後門標準。

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