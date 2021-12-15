陝江村大墓證為漢文帝陵 規格屬西漢最高等級 出土多款陶俑馬器

綜合新華社及央視報道，江村大墓位於陝西省西安市灞橋區，在沒有確認墓主人身分前，白鹿原的這處墓葬一直被稱之為「江村大墓」。2016年江村大墓外藏坑受到盜擾，為確認墓葬保存狀態及周邊文物分佈情况，經國家文物局批准，考古工作者對江村大墓及其附近的竇皇后陵、薄太后南陵和相傳為漢文帝霸陵的「鳳凰嘴」地點，進行了系統的考古調查、勘探，並對陵園外藏坑進行了考古發掘。

出土多款銅印證仿現實官署建造

江村大墓周圍有上百座外藏坑及陪葬墓，從2017年開始，考古工作者對江村大墓和薄太后南陵的部分外藏坑進行了搶救發掘，出土了著衣陶俑、陶罐、銅帶鉤、弩機、鐵戟、車馬器等大量文物。江村大墓與竇皇后陵外圍發現陵園園牆遺存，推測共處同一座大陵園內，大陵園東西長約1200餘米，南北寬約863米。考古發掘了江村大墓的8座外藏坑，出土陶俑、銅印、銅車馬器及鐵器、陶器等1500餘件，銅印印文有「車府」「器府」「中騎千人」「府印」「倉印」「中司空印」等，表明江村大墓周圍外藏坑應為模仿現實官署、府庫建造。

規格奠定西漢中晚期王陵基礎

經考古確認，江村大墓地面無封土，墓葬形制呈「亞」字形，四面帶有梯形墓道，墓室開口距地表2到4.5米，南北長74.5米，東西寬71.5米，底部距地表深27到30米。江村大墓的形制、規模均符合西漢最高等級墓葬規格，加之其周邊分布竇皇后陵、薄太后陵，專家確認江村大墓為漢文帝霸陵。霸陵雙重陵園、帝陵居中、外藏坑環繞的結構布局，與漢高祖長陵、漢惠帝安陵顯示出明顯的差異，奠定了西漢中晚期帝王陵墓制度的基礎，對中國古代帝王陵墓制度的研究極具意義。

此外，在白鹿原西部有一個被稱為「鳳凰嘴」的區域，此地有10多通明清時期的祭祀碑，另有清代乾隆年間陝西巡撫畢沅題銘石碑一通，上書「漢文帝霸陵」5字，因而長期以來「鳳凰嘴」也被認為是漢文帝陵。考古勘探確認「鳳凰嘴」並無漢代墓葬遺存，排除為霸陵的可能。

漢文帝劉恆生於公元前203年，死於前157年，是西漢第三代皇帝，為漢高祖劉邦第4子，是漢惠帝劉盈異母弟，生母為薄姬，曾被封為代王。呂后死後，太尉周勃聯合丞相陳平等人粉碎呂后家族勢力，迎立劉恆繼位，死後被諡為「孝文皇帝」，史稱漢文帝。