安倍：台民主受威脅 美日台應團結應對

稱3方應全方位分享知識科技

中央社報道，對話由台灣外交部與遠景基金會舉辦，台灣總統蔡英文出席，安倍透過影片發表演說，他一度提到台灣是「國家」，稱：「已逝的台灣前總統李登輝在1996年成為台灣首任直選總統，象徵民主開始在這個國家萌芽」。他稱台灣及其民主面臨威脅，對所有人，尤其是日本是艱鉅挑戰。所以要強化日本的國安能力，而台、美、日應在所有領域提升能力。

安倍強調，台灣必須成為一名領袖，「台灣為了在全世界散播民主信念，挺身而出吧！」安倍說，此刻香港民主幾乎沒有發展空間，台灣這麼做「更顯重要」。

指志同道合國應助台入國際組織

他又表示，如果由像中國般龐大的經濟體，採取軍事冒進行動，可以說是一種自殺式行為，「我們必須敦促他們不要追求擴張領土，不要挑釁和不時霸凌鄰居。他又稱，台灣有資格成為CPTPP成員，美、日及其他志同道合的國家，應努力協助台灣加入國際組織，其中又以世衛組織最為重要。

安倍晉三前日（13日）曾在BS日本電視台表示，台灣出現突發事態，就是日本出現突發事態，而當美國軍艦遭攻擊時，日本可能行使集體自衛權。日本內閣官房長官松野博一昨回應稱，實際做法視乎個別具體狀况，日本會透過客觀與合理的判斷來決定，很難一概而論。