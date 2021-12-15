文代會開幕 提5點希望 習：文藝工作者品行不端人民不接受

來自全國51個代表團、1500多名代表，近兩日陸續抵京。昨日大會在上午10時30分召開，由中國文聯主席、中國作協主席鐵凝致開幕辭，除習近平外，中央政治局6名常委及中央和國家機關有關部門負責人，全國文藝工作者代表和特邀嘉賓等約3000人出席。央視報道，習指出，100年來，中共領導文藝戰線不斷探索、實踐，走出一條以馬克思主義為指導、符合中國國情和文化傳統、高揚人民性的文藝發展道路，為中國文藝繁榮發展指明了前進方向。

稱要用力講好中國故事

習近平又對文藝工作者提出5點希望。一是心繫民族復興偉業，熱忱描繪新時代新征程的恢宏氣象；二是堅守人民立場，書寫生生不息的人民史詩；三是堅持守正創新，用跟上時代的精品力作開拓文藝新境界；四是用情用力講好中國故事，向世界展現可信、可愛、可敬的中國形象；五是堅持弘揚正道，在追求德藝雙馨中成就人生價值。

稱要把握民族復興時代主題

習提到，廣大文藝工作者要深刻把握民族復興的時代主題，「把人生追求、藝術生命同國家前途、民族命運、人民願望緊密結合起來」，把文藝創造寫到民族復興的歷史上、人民奮鬥的征程中。要樹立大歷史觀、大時代觀，把握歷史進程和時代大勢，反映中華民族的千年巨變，揭示百年中國的人間正道，弘揚以愛國主義為核心的民族精神和以改革創新為核心的時代精神，弘揚偉大建黨精神。

強調「德藝雙馨」 提高品行要求

此次文代會亦突出強調「德藝雙馨」和個人道德修養。習提到，文藝承擔着成風化人的職責。「一個文藝工作者如果品行不端，人民不會接受，時代也不會接受！不自重就得不到尊重！」。習近平還提出文藝的「四要四不」，文藝要通俗，但決不能庸俗、低俗、媚俗；文藝要生活，但決不能成為不良風氣的製造者、跟風者、鼓吹者；文藝要創新，但決不能搞光怪陸離、荒腔走板的東西；文藝要效益，但決不能沾染銅臭氣、當市場的奴隸。

而在對上一次、2016年的文代會，習曾提出包括堅持服務人民等四點，當時第四點為「希望大家堅守藝術理想，用高尚的文藝引領社會風尚」，並沒將「德藝雙馨」單獨出來。只在內文提到「文藝工作者要把崇德尚藝作為一生的功課，努力追求真才學、好德行、高品位，做到德藝雙馨。」顯示如今對文藝工作者的品行要求，進一步提高。

內地今年強力整頓演藝圈及「飯圈」，中紀委曾發文批評多名流量明星「失德失範」、「德不配位」，為青少年帶來惡劣影響，又指出重拳整治亂象，是對文藝工作者的引導。

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