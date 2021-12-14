浙江疫情升溫 紹興爆「超市群組」增46確診

內地首現Omicron確診

天津市疫情防控指揮部昨披露，該市疾病預防控制中心對本月9日境外輸入的無症狀感染者做新冠病毒全基因組測序和序列分析，經中國疾病預防控制中心覆核，均確認檢出新冠病毒Omicron變異株（B.1.1.529進化分支）。在津感染者是入境閉環管控人員，目前於定點醫院隔離治療。這是內地首次發現新冠病毒Omicron變異株。

內地本土疫情重災區已從內蒙古轉移至浙江。綜合中新社、央廣網等內地媒體報道，浙江省衛健委副主任孫黎明昨通報，自12月5日以來，該省寧波、紹興及杭州三地累計報告確診病例192宗、隱形患者1宗。全省已累計排查密切接觸者8,666人，次密接者31,177人，均已落實管控措施。孫黎明表示，當前，浙江疫情防控形勢依然嚴峻複雜。

昨日，紹興新增46宗本土病例。紹興市新冠病毒疫情防控辦前天發布公告稱，上虞區舜杰路的「大通超市」所涉疫情嚴重。當地詳細流行病學調查信息顯示，有多人和大通超市有關聯。目前，上虞區已實施交通全面封控。

當局稱，封控期間，除國計民生、疫情防控、應急救援等必需的保障類車輛、人員外，禁止其他一切車輛、人員進出上虞區域。

（綜合報道）

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