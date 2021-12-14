無錫星巴克揭用過期食材 主管「言傳身教」改保質期

員工：為營業額更「好看」

《新京報》記者近日應聘進入無錫星巴克震澤路分店工作，發現食材過期後仍繼續使用。當記者看到擺在吧台的一壺紅茶液沒有貼保質期標籤，一名調製飲品的店員解釋說，「因為已經過期，就把標籤撕掉了。」一瓶忌廉的保質期標籤也不見蹤影，「忌廉也過期了？」面對記者疑問，該店員說是。

隨後臥底記者找到幾種食材過期時間的紀錄，發現紅茶液、忌廉、桃果肉和抹茶液4種食材均已過期，並向值班主管上報，該主管卻吩咐記者繼續使用；而為遮掩使用過期食材，一些食材的保質期標籤常被隨意篡改。

篡改食材保質期並不是這家星巴克門店的獨有操作。該報記者在星巴克無錫昌興大廈分店亦發現，店內用於製作「星冰樂」的可可碎片，保質期標籤信息顯示在11月20日到期，不過值班主管發現後沒有將其拋棄，而是換了新標籤，保質期被延後整整一周。而該店在糕點售賣時，店員把前一日剩下的糕點偷偷擺上櫃台出售。店內在衛生方面還存在用吧台毛巾擦垃圾桶及提前處理問題食材應付檢查等問題。

記者問：「為何不及時將過期的食材報廢？」一名星巴克員工解釋說，公司要考核門店的營業額和利潤率，如果食材成本花費過高，這些數據會不好看。他表示，盡管星巴克的規定嚴格，但執行上仍存在問題，早前的老員工就養成不良習慣。

星巴克：深感震驚 已關兩店

星巴克目前在內地200多個城市擁有超過5100家直營門店。「星巴克中國」官方微博昨發布聲明表示，對於報道中所涉及的食品安全問題，「我們深感震驚」。對此事件高度關注，已於第一時間關閉了這兩家門店，並立刻啟動深入調查。

無錫市、區兩級市場監管部門昨對涉事的兩間門店重點檢查，初步核實相關企業有更改食材原料內控期限標識、使用超過內控期限原料的行為，已責成兩家涉事門店停業整改。

市場監管部門也同步對全市其他82家星巴克門店開展排查，發現從業人員未戴工作帽、加工區物品擺放零亂、消毒紀錄不全等15處問題，均已責令整改。無錫市場監管局對星巴克（中國）華東北區行政約談，要求其對存在的食品安全問題全面自查、落實整改。