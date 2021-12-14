南京屠殺公祭 孫春蘭：罪行鐵證如山不容篡改

央視新聞報道，昨日上午8時整，在侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館集會廣場舉行了升國旗和下半旗儀式。10時開始公祭儀式，現場近3000名社會各界代表參與，全場向南京大屠殺死難者默哀，南京全城拉響防空警報，汽車停駛鳴笛，行人就地默哀，禮兵敬獻花圈。

稱願意推動「新時代」中日關係

孫春蘭致辭時深切緬懷南京大屠殺的死難者，強調中國人民以史為鑑，堅定不移走和平發展道路的崇高願望。她說，1937年12月13日侵華日軍侵入南京，製造慘絕人寰的南京大屠殺慘案，30萬同胞被殺，是駭人聽聞的反人類罪行，鐵證如山不容篡改。中方願意以史為鑑、構建未來的精神，推動構建適合新時代要求的中日關係，與世界上所有愛好和平的人一道，攜手建設持久和平、共同繁榮、開放包容的世界。

公祭日表態被視中日關係風向標

中央社報道，內地在南京大屠殺國家公祭日的表態，被視為中日關係的風向標。日本首相岸田文雄10月與國家主席習近平通話時曾談到釣魚島、香港、新疆人權與台灣議題；而前日相安倍晉三12月1日發表挺台言論後，中方曾約見駐華大使垂秀夫，稱對台議題繼續下去，中國可能會「重新考慮」中日關係。

1937年12月13日，日軍侵佔南京，持續六周屠殺，中國紀錄30多萬生靈遭殺戮。目前，登記在冊在世的倖存者剩61位。2014年2月，中國以立法形式將12月13日設立為「南京大屠殺死難者國家公祭日」。