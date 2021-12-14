台陸標示不同色 白宮刪唐鳳畫面 路透：華府向台抗議 台外交部：美稱技術問題

地圖按公民權利開放程度排名

中央社報道，唐鳳上周五（10日）展示的地圖，是南非人權組織CIVICUS依全球公民權利開放程度所做排名的彩色地圖，台灣標示為綠色，是亞洲唯一「開放」（open）之地，中國大陸與老撾、越南和朝鮮均被塗成紅色，標記為「封閉」（closed）。幾分鐘後，主持人再請唐鳳發言時，視像畫面寫着「台灣數位部長唐鳳」字卡，但已不見其影像。隨後出現在畫面上的免責聲明指出：「在此小組討論中表達的任何想法，都屬於個人意見，並不一定反映美國政府的觀點。」

知情人士稱美方「反應過度」

路透社引述消息人士稱，這張地圖出現約1分鐘，當時引發美國官員的即時電子郵件騷動，白宮國家安全會議（NSC）怒氣冲冲地聯絡國務院，擔心這張地圖似乎將台灣區分成一個國家。消息人士指出，美方此舉是反應過度，因為這張地圖的本質並非關於國界，但NSC對該地圖沒有出現在峰會前的「試行版」演說文稿中感到憤怒，引發有關唐鳳和台灣是否故意將地圖放進簡報，以傳遞某種信息的臆測。另一名直接參與峰會的知情人士說，直播平台營運商是按照白宮指示行事，「這顯然是政策問題，完全是內部反應過度」。

唐鳳：不相信與地圖有關

消息人士認為，在「反對數碼威權主義」小組討論中出現這般舉動，與峰會強化民主使命以應對來自中國大陸和其他國家挑戰的初衷背道而馳，這可能顯示拜登政府對台灣的支持並不如先前一再聲明的那樣「堅若磐石」。唐鳳被問到是否相信美國政府因這張地圖將其畫面刪除時，以電郵回覆稱：「不，我不相信這與我的簡報出現CIVICUS地圖或美國在亞洲的盟友有關。」

美國國務院表示，熒幕共享的「混亂」導致唐鳳視像畫面「被消失」，是個「無心之過」，一名發言人強調，美方重視唐鳳的參與，這突顯台灣在透明治理、人權和打擊假消息等議題方面的世界級專業。

台外交部發言人歐江安昨稱，美方事後第一時間向台灣說明，美方肯定唐鳳的專業能力及推動透明與開放政府的重要貢獻，樂見唐鳳在此次峰會分享。此外，唐鳳的簡報資料也按主辦單位建議，於會前就先行提交，並非臨時播出。美方懇切說明，事因峰會控制中心出現技術問題，導致熒幕分享功能無法使用，台美已就此技術性問題充分溝通，雙方互信堅實、關係穩固友好。歐江安說，美方會後在峰會官網公布唐鳳發言的完整影片。

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