疫情未平息 多省再籲「就地過年」

增75確診 浙江38宗

國家衛健委官網消息，前日，內地報告新增確診病例75宗。其中本土病例49宗，分別是浙江38宗，內蒙古10宗，黑龍江1宗，含20宗由隱形患者轉為確診病例（均在浙江）。

國家衛健委疾控局副局長吳良有表示，當前，境外疫情輸入中國的風險持續存在。「外防」防住了，才不會有內部反彈。元旦、農曆新年即將來臨，疫情傳播風險較大。「我們要在科學精準防疫上下更大工夫，發現一起疫情，就徹底撲滅一起，確保大家度過一個健康、平安的節日。」

上年中央要求民眾「就地過年」

因應防疫，浙江的杭州、河南的周口市昨日發出倡議，希望民眾「非必要不離開」，倡導「就地過年」、「網絡拜年」。日前河北張家口經開區、廣東中山市三鄉鎮、廣西憑祥市及上海市等地亦發出類似的倡議。這也是新冠疫情爆發兩年多來，內地多地第二次倡導「就地過年」。上一個農曆新年，是中共中央辦公廳、國務院辦公廳等7個部門，要求各地民眾「就地過年」。

（綜合報道）

（新冠疫情）