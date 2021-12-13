防強迫認罪 最高檢規定「認罪須錄影」

「認罪認罰從寬制度」2018年正式實行，疑犯、被告人自願如實供述自己的犯罪，對於指控犯罪事實沒有異議，同意檢察機關的量刑意見並簽署具結書的案件，可以依法從寬處理。

適用所有案件 明年3月生效

中新社報道，最高檢近日印發《人民檢察院辦理認罪認罰案件聽取意見同步錄音錄像規定》，規定共16條，明確辦理認罪認罰案件聽取意見同步錄影的目標任務、適用範圍、錄製內容、參與主體以及錄影文件保管、使用規則等，自2022年3月1日起實施。

文件指出同步錄影應當包含內容，如「檢察官聽取犯罪嫌疑人、被告人、辯護人或者值班律師意見，疑犯、被告聽取辯護人或者值班律師意見的情况」，以及「犯罪嫌疑人、被告人簽署具結書及辯護人或者值班律師見證的情况」等。

最高檢第一檢察廳負責人表示，開展認罪認罰案件聽取意見同步錄影工作，主要目的是促進實現聽取疑犯、被告人及其辯護人或者值班律師意見實質化、規範化，進一步提高認罪認罰案件辦理質效，防止聽取意見不規範、走形式甚至強迫認罪認罰等問題。

文件也指出，認罪認罰案件聽取意見同步錄影適用於所有認罪認罰案件。與此同時，同步錄影應當客觀、全面反映聽取意見的參與人員、聽取意見過程，畫面完整，聲音和影像清晰可辨。同步錄影應當保持完整、連續，不得選擇性錄製，不得篡改、刪改。

據最高檢數據顯示，2019年1月至2021年8月，認罪認罰從寬制度適用率為72.2%；量刑建議採納率為92.7%；一審服判率為96.1%，高出其他刑事案件13.7個百分點。