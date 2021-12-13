廣州砍樹風波 副書記等10人問責5人免職

消息：違環保政策中央「震怒」

自去年底以來，廣州全市7條主要道路計劃移除或砍伐樹木4300多株，其中榕樹超過3000株‌‌​​‌‌‌‌，事件引起極大爭議。有知情人士稱，有本地老幹部形成有關抗議材料送達中央，引發高層震怒，事件被認為對抗中央環保政策。國家主席習近平提出的「綠水青山就是金山銀山」，如今已經是官場秉持的環保鐵律。

中紀委稱屬破壞性「建設」行為

據中紀委官網稱，廣州市大規模遷移砍伐城市樹木，嚴重損毁一批大樹老樹，破壞城市自然生態環境和歷史文化風貌，傷害人民群眾對城市的美好記憶和深厚感情，是典型的破壞性「建設」行為，造成重大負面影響和不可挽回的損失，教訓深刻。全省各級黨組織和廣大黨員幹部要深入貫徹落實習近平生態文明思想和習近平總書記關於城市工作的重要論述精神，強化責任擔當，務必力戒之，堅決防止城市更新中造成破壞性「建設」問題，要舉一反三、以此為鑑。

通報稱，就此事件對10名領導幹部嚴肅問責：廣州副書記羅冀京，給予黨內警告處分；廣州副市長林道平給予黨內嚴重警告、政務記大過處分，免職處理； 廣州市人大常委會教科文衛工委主任（廣州市林業和園林局原黨組書記、局長）楊國權，給予黨內嚴重警告、政務降級處分，免職處理。廣州市林業和園林局黨組書記、局長劉先榮，給予黨內嚴重警告、政務記大過處分，免職處理。此外，對市林業和園林局總工程師粟娟、市住房和城鄉建設局副局長黃成軍、市交通運輸局副局長周鶴龍、越秀區副區長江桂洪、越秀區建設和水務局局長高耿恩及越秀區文化廣電旅游體育局局長楊衛國等人，給予黨內警告、政務記過及免職等處分。

上周四，廣東發布《關於科學綠化的實施意見》，要求最大限度避讓古樹名木、大樹，禁止大拆大建，積極採用有效管護措施，促進原有綠化樹種與城市基礎設施和諧共存。此前，經中共中央批准，已免去張碩輔的廣州市委書記職務，另有任用。同日，廣州市第十五屆人大常委會舉行第六十次會議。會議決定，接受溫國輝辭去廣州市長職務。

明報記者