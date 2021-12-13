台料2025年武統 促提防西太「演習」 報告提攻擊3階段 籲台軍先防空再反制

研判2025年控制台海能力完備

台灣國防部早前向台立法院提交《海空戰力提升計劃採購特別條例》草案，指出解放軍航母已成軍兩艘，並量產運20加油機，有效延伸空中作戰範圍，研判在2025年後，解放軍區域拒止、反介入及封鎖控制台海周邊能力日趨完備。

《聯合報》報道，台國防部近日發布因應2025年解放軍全面攻台「台軍強化戰力作法」，提出解放軍攻台步驟和戰艦前往西太平洋的目的。台國防部說，解放軍武力攻台將在「損小、效高、快打、速決」的用兵理念下，以求在最短時間、最小代價奪取台灣。攻擊可分3階段。

料首階段三軍集結台東南部

配合傳媒引民眾恐慌

首先是「聯合軍事威懾」，據報告，解放軍在攻台戰役初期，藉「演習」名義集結三軍兵力至東南沿海，配合傳媒渲染以 「認知作戰 」 ，先引發台灣內部心理恐慌，打擊民心士氣。攻台前，海軍各艦隊赴西太平洋集結，拒止外軍介入，對台形成戰略包圍，傳達勿干預台海的信息，降低各國支援台灣的意願。

其次採取「聯合火力打擊」，火箭軍、空軍發射導彈攻擊島上各防空陣地、雷達站、指揮所，戰略支援部隊實施電磁制壓，以摧毁或癱瘓台軍陸、海、空軍主戰部隊及關鍵設施。最後是「聯合登陸作戰」，優先奪取制空、制海權，癱瘓台軍大部戰力後，登島部隊在兩棲登陸艦、運輸機及直升機運送下實施兩棲登陸及機降作戰，力求速戰速決，在外力介入前攻克台灣。

隨着兩岸局勢持續緊張，武統台灣近期也出現不同版本。據美國國防部11月初發布的報告，稱解放軍將在2027年「建軍百年」時「以武逼統」。行動包括兩棲登陸、奪取台外島、長期空中和海上封鎖、通過特種部隊或駭客攻擊台灣設施等，最終逼迫台灣同意統一。

台國防部675億添軍備

報告提到「海空戰力提升計劃採購特別條例」，花費2400億新台幣（約675億港元）量產8項裝備，稱有關裝備在2026年前陸續交運，搭配已有裝備，共同執行「防空、反制、制空、制海」作戰任務，在空中、海上重層攔截來犯之敵。而台海防衛過去向來以「制空、制海、反登陸」順序名之。顯然台軍已清晰目前的兩岸戰力，正向解放軍傾斜的事實，因此改防衛順序為先「防空」再「反制」最後才可能「制空、制海」。

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