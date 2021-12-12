3宗Omicron攻台 陸增51本土確診

台增6宗學生確診 1本土

聯合報引述指揮中心稱，首宗Omicron個案是8日由伊斯瓦蒂尼入境的台籍30多歲女性，其打過1劑AZ/牛津疫苗、1劑莫德納疫苗。同機前後排旅客共10人入境採檢均為陰性。第二宗為7日由英入境的台籍30歲女性，她已接種兩劑BioNTech疫苗，6日已出現喉乾狀况，同機12名旅客入境採檢均為陰性。第三宗為8日入境的美籍20多歲男性，曾接種2劑BioNTech疫苗，9日出現鼻塞且確診陽性。同機旅客10人入境篩檢陰性。

台教育部昨更新各校學生確診案例，較前一日新增6宗，包括1宗本土案例；中央社稱教育部不證實該案例是否為前中研院人員。而中研院前研究助理確診後，經調查已確定感染源在P3實驗室。指揮中心表示，相關環境桌面、門把等處採到陽性，而實驗室以外都是陰性。對此，台灣感染症醫學會名譽理事長、台大兒童醫院院長黃立民表示，理論上實驗室內環境是乾淨的，該環境驗出病毒，代表沒嚴格遵守操作守則。

浙江急增35宗

另外，國家衛健委通報，大陸10日新增51宗本土確診，主要35宗在浙江，包括紹興17宗、寧波14宗、杭州4宗。而此前一日，本土確診為37宗，浙江僅5宗。

（綜合報道）

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