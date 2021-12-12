汪洋：台灣是全體中國人民共同擁有 海峽論壇開幕 陸委會：中共無權置喙

央視新聞報道，汪洋指出，解決台灣問題、實現祖國完全統一，是共產黨矢志不渝的歷史任務，「我們對此有必勝的信心」。他強調，台灣是全體中國人民共同擁有的台灣，一個中國原則是國際社會的普遍共識和公認的國際關係準則，維護國家統一是中國人最珍視的民族氣節。他稱，願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但絕不為「台獨」分裂活動留下任何空間。「任何人都不要指望我們吞下損害國家主權、安全、發展利益的苦果，任何勢力都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。」

汪洋又稱，大陸「有能力讓台灣同胞過上更好的日子」，為此會推動兩岸關係和平發展、融合發展，完善保障台灣同胞福祉和在大陸享受同等待遇的制度和政策，鼓勵台灣同胞特別是青年來大陸發展等。

朱立倫錄片致辭 新黨主席帶團赴會

本屆論壇採線上線下方式舉行，此前陸委會下令禁止在台舉辦海峽論壇相關活動，無論是實體或視像，又奉勸民眾及民間團體，勿輕易參加。國民黨主席朱立倫昨以預錄影片致辭，中央社報道，朱立倫表示，會秉持國民黨黨章、黨綱的規範，以及兩岸多年交流所累積的基礎，以民眾福祉為己念，繼續推動兩岸和平發展。新黨主席吳成典則帶團赴會，並在開幕前，與汪洋及大陸的台盟主席蘇輝、國台辦主任劉結一、福建省委書記尹力等人會晤。

陸委會昨日下午發表聲明，稱近期大陸對台諸多負面作為已造成台灣朝野各界反感，更印證海峽論壇實為單邊統戰平台；強調台灣絕不接受中共自欺欺人、蠻橫設定的兩岸關係發展路徑。