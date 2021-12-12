解讀中央經濟會議 中財辦官員稱收縮政策慎重推 前財長諷經濟數據「好」 未顯三重壓力

官員稱內需大 今年GDP望110萬億

在被視為經濟風向標的中央經濟工作會議，官方作出經濟發展面臨「需求收縮、供給衝擊、預期轉弱」三重壓力的判斷，央視報道更25次提及「穩」字。昨天北京舉行的2021-2022中國經濟年會上，韓文秀提到，「穩」是此次經濟會議最突出的關鍵詞，明年經濟工作要「穩字當頭，穩中求進」，各地區各部門都要擔負起穩定宏觀經濟的責任，積極推出有利於經濟穩定的政策，「慎重出台有收縮效應的政策，政策發力要適當靠前」。

韓文秀又稱，內需潛力大是中國優勢所在；要實施好擴大內需戰略，促進消費持續恢復，積極擴大有效投資，適度超前開展基礎設施投資，在減污降碳、新能源、新產業等領域加大投入。他還提到目前的經濟問題，包括消費和投資增長勢頭減弱，供應鏈受阻，企業生產面臨缺芯、缺電；中小企成本壓力加大，市場預期不穩等。但他強調，中國經濟韌性強、潛力大，經濟發展的有利條件很多，「持續恢復發展的態勢不會改變」，長期向好的基本面不會改變。

韓表示，今年中國GDP有望達110萬億元人民幣，人均國內生產總值超過1.2萬美元，接近世界銀行的高收入國家門檻。居民消費價格漲幅低於1%，調查失業率保持約5%較低水平。

樓繼偉：反映負面的數據「不做」

不過根據年會影片，同場出席活動的樓繼偉指出，內地統計指標「表現都好着呢」，未能反映中央所提及的「三重壓力」；由於沒有足夠數據反映經濟負面變化，片面數據更難評估政府對「三重壓力」的判斷。相比之下，美國「正反數據都有」。

樓提到，政府宣稱在疫情下，企業和其他市場實體的數量增加，但未透露實際上有很多都因為商業困境、註銷困難而處於停滯，「我們報道有1億5000萬個市場主體，但至少4000萬個不活躍」。類似地，政府統計新增就業，「工作半年了就算增加，半年後沒工作了呢？反映負面的數據，不做」，又稱內地「哪些數據可統、不可統，都有說法」。

莊太量料來年打擊市場動作減

內地近期企業裁員消息不斷，外界預期2022年經濟增長，會由今年8%跌至4.5%至5.5%。清華大學經濟學者李稻葵早前曾指未來幾年，可能會是中國經濟自改革開放後「最困難時期」。中大經濟學者莊太量向本報表示，內地今年對房地產行業的整頓，影響政府賣地收入，公務員出現減薪，經濟受打擊下亦爆發失業潮，因此官員鼓勵盡量不用具收縮效應的政策，相信來年「打擊市場、企業的動作會減少一點」，反之推動扶持政策，遏制失業率。

明報記者

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