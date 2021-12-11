豫執法者與民眾衝突釀一死 遺屬稱遭圍毆 法院：自己倒地

官方人員欲拘捕死者弟遇反抗

事發於周四（9日），疑在事發現場拍攝的影片顯示，一男子倒在馬路中央，被一塊白布遮蓋住，另一名女子則坐在該男子旁哭泣。周邊車來車往，有不少群眾圍觀。一名身穿黑紅色格子長款大衣的女性稱：「新華區執行局的，不分青紅皂白，過來不問事，打俺弟弟，俺哥中間去拉事，這現在人死了，剛一二十個人打他，這都是新華區法院執行局辦的事」。另一段41秒的網傳影片顯示，現場拉有警戒線，那名身穿黑紅色格子長大衣的女子與另外一名身穿黑色外套的男子疑因此事與一名戴有紅色袖章的執法人員爭執。

「家屬」：弟被人打 兄出手同被打

鄭州報業集團旗下正觀新聞報道，目擊者劉先生說，當日上午9點多鐘，在新華區西市場三礦口附近有一名男子死亡，「當時警察和法院的人都在場」。平頂山市委值班室表示，確有此事，新華區法院在強制執行判決行動，但死者不是被執行人，可能是被執行人的親戚。新華區政府一名工作人員則稱，該案件不是一起簡單的衝突事件，而是一起司法案件，案件正在走司法程序，有調查結果後會公布。

平頂山當地媒體平觀新聞昨日引述新華區法院稱，當時新華區法院正組織集中執行判決行動。執行幹警在平煤三礦口與平安大道交叉處附近，對被執行人李和╳採取拘捕時，李和╳不配合，對法院幹警侮辱謾罵，被執行人的母親、姐姐及其他親屬上前阻攔，其兄李市╳（61歲）隨後也參與阻攔。之後李市╳在站立狀態下自行緩緩倒地，法院幹警撥打120急救電話，李市╳經搶救無效死亡。

事發後，平頂山市公安局、新華區負責人趕到現場處置。新華區組成調查組調查事件。極目新聞稱，涉案的被執行人李和╳，今年53歲，曾租用市區某處辦公樓，長期拖欠房租和借款。經新華區法院判決後，李和╳拒不執行。