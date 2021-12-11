古特雷斯將赴冬奧 科索沃加入杯葛

馬克龍：倘要明顯效果 可全面抵制

法廣網稱，科索沃總統奧斯曼尼（Vjosa Osmani）支持美國的決定，加入杯葛行列。而法國總統馬克龍則排除參與外交杯葛，他認為這種方式沒有明顯效果，若要達至明顯效果，可以選擇全面抵制，不派運動員參賽，或改以更有效的行動去改變。中國外交部昨宣布將於13日舉行第8次中法高層經濟財金對話，由國務院副總理胡春華與法國經濟部長勒麥爾（Bruno Le Maire）主持。法國是2024夏季奧運的主辦國。

另北京奧組委昨表示，新冠疫情仍在全球蔓延，新變種Omicron已擴散到50多個國家，奧組委及民航部門確立以「包機和臨時航班為主、商用航班為輔」的交通原則，涉奧人員可包機或乘坐專為冬奧設的臨時航班。機場會設置專門出入境通道，閉環轉運至指定住宿地點。至於冬奧簽約酒店由原來103間改成82間，其中72間需閉環管理。來華人員14日前要完成全程疫苗接種，登機前96小時需兩次核酸檢測，憑綠碼登機。