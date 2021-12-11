北京聞風：官方頻釋政策信號 抗經濟下行 ／文：鍾鳴九

對於明年的經濟工作，官方強調要穩字當頭、穩中求進。其中「穩字當頭」這種表述相對少見，上次還是見於2019年中央經濟工作會議對2020年中國經濟的定調。北京專家認為，對明年經濟強調「穩」，反映了對當前中國經濟下行壓力較大的形勢判斷。

自今年三季度起，中國經濟開始呈現下行壓力較大的態勢。原因可歸為三點：一是多點散發、持續不斷的疫情對消費造成打擊；二是領軍房企「爆煲」，外溢效應拖累上下游行業；三是受外圍大宗商品價格上漲影響，出現結構性通脹，上游工業品價格持續上漲，下游終端需求疲弱，導致企業經營困難。中原銀行首席經濟學家王軍對筆者表示，經濟增速回落也有統計上的原因。「疫後經濟復蘇始於2020年下半年，也就是去年三四季度基數較高，同比測算下，今年數據就表現出增速放緩的迹象」。

面對這些問題，明年宏觀經濟政策料維持積極穩健的總基調不變，但會有微調。如積極的財政政策要提升效能，更加注重精準、可持續。穩健的貨幣政策要靈活適度，保持流動性合理充裕。

分析料未來貨幣政策更寬鬆

受全球通脹壓力影響，內地資金供應趨緊，本周央行下調金融機構存款準備金率與支農支小再貸款利率，打出「全面降準」與「定向降息」的組合拳，以提高貨幣供應量，為明年經濟開局提供寬鬆環境。北京大學國民經濟研究中心主任蘇劍分析稱，未來貨幣政策或將更為寬鬆。

王軍認為，中國在疫情下並未採取美國大水漫灌的方式提振經濟，總體保持穩健。宏觀政策調控空間較為充裕，可以運用政策對冲下行壓力，實現經濟平穩運行。

值得注意的是，政治局會議首次提出實現科技、產業、金融良性循環。分析人士認為，未來中國會更注重將科技成果及時轉化為生產力，再以金融調動資源助力科技創新與產業發展。王軍表示，在安排部署短期經濟工作的會議上，將科技政策與宏觀、微觀、社會政策等放在一起，體現出加快實現科技自立自強的緊迫性。在日趨複雜的內外部環境下，中國經濟亟需實現創新驅動發展，逐步降低對地產、外貿等的依賴。