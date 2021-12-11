中央經濟工作會議：設「紅綠燈」加強監管資本

會議為期3日，總結今年經濟工作，分析當前經濟形勢，部署明年經濟工作，中共總書記習近平和中央政治局6常委出席會議。

新華社報道，會議指出，對於中國經濟發展面臨的三重壓力，「既要正視困難，又要堅定信心」。認為中國經濟韌性強，長期向好的基本面不會改變。必須堅持穩中求進，調整政策和推動改革要把握好時度效，堅持先立後破、穩紮穩打。

存三重壓力要求穩字當頭

會議要求，明年經濟工作要穩字當頭、穩中求進，各地區各部門要擔負起穩定宏觀經濟的責任，各方面要積極推出有利於經濟穩定的政策，政策發力適當靠前。包括繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策。實施新的減稅降費政策，強化對中小微企業、個體工商戶、製造業、風險化解等的支持力度，適度超前開展基礎設施投資。黨政機關要堅持過緊日子，嚴肅財經紀律，堅決遏制新增地方政府隱性債務。實施好擴大內需戰略，增強發展內生動力。加強反壟斷和反不正當競爭，強化契約精神，有效治理惡意拖欠債等行為。

同時要深化供給側結構性改革，重在暢通國內大循環，重在突破供給約束堵點，重在打通生產、分配、流通、消費各環節。要堅持房住不炒定位。要抓好要素市場化配置綜合改革試點，全面實行股票發行註冊制，完成國企改革三年行動任務，穩步推進電網、鐵路等自然壟斷行業改革。解決好高校畢業生等青年就業問題。推動新的生育政策落地見效，積極應對人口老齡化。

會議還指出，要為資本設置「紅綠燈」，依法加強對資本的有效監管，防止資本野蠻生長。要支持和引導資本規範健康發展，堅持和完善社會主義基本經濟制度，毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展。要堅持節約優先，在生產和消費領域，實施全面節約戰略。