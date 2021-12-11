尼台兩次斷交 皆在奧爾特加主政時期

中央社報道，台灣歷任總統訪問尼國期間，多次被奧爾特加政府要求金援，包括曾向馬英九政府要求協助興建港口等。英國《金融時報》早前報道，蔡英文在11月7日尼國大選前，答應提供1億美元貸款，但台灣的銀行以違反美國對尼國制裁為由拒絕。台外交部回應稱，報道與事實不符，尼國2018年曾發生動亂，台灣2019年同意提供1億重建貸款，後因程序問題，銀行沒有撥付。強調貸款與大選無關。

現年76歲的奧爾特加，原是左派反政府陣線領導者。1979年上台後，於1985年首次中斷與台55年的邦交，並承認北京；1990年，查莫洛（Violeta Barrios Torres de Chamorro）夫人領導的政府上台，再度承認台灣。奧爾特加在2007年再次就任總統，並維持與台北邦交。在2017年奧爾特加就職典禮，奧爾特加曾稱呼受邀參加的蔡英文是「台灣共和國總統」，又表態願意訪台。

尼國與美關係不睦 大選後更差

不過奧爾特加過往亦多次表示願與北京復交，且與美國長期關係不睦。這次大選後，美國加強制裁，尼加拉瓜主動宣布退出美洲國家組織，最終投靠北京。尼加拉瓜總統顧問勞雷亞諾·奧爾特加昨與王毅會面時表示，高度認同中方的外交理念和主張，願加入「一帶一路」倡議。