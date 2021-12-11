尼加拉瓜棄台 「創紀錄」速度與北京復交 台：至感痛心 陸：順應大勢正確抉擇

尼加拉瓜政府昨清晨宣布與台北斷交後，大陸外交部發言人華春瑩稱，尼國代表團早上已抵達天津與中方會談。央視其後發布片段，顯示參與者為尼國財長阿科斯塔（Ivan Acosta），還有總統奧爾特加（Daniel Ortega）的兩位兒子。新華社報道，兩國恢復大使級外交關係，並簽署復交聯合公報。公報提到，尼加拉瓜承認世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府；尼加拉瓜即日斷絕同台灣的「外交關係」，並承諾不再同台灣發生任何官方關係，不進行任何官方往來。

中尼商擴大投資與基建合作

國務委員兼外長王毅隨即分別視像會晤尼國政府代表團與尼國外長蒙卡達（Denis Moncada），王毅稱讚雙方以「創紀錄」速度恢復邦交，又稱仍有幾個國家與台灣保持着所謂邦交關係，是因為台灣當局大搞「撒錢」外交，美國亦不斷向這些國家「施加各種各樣的壓力」。他相信這些國家，遲早會同中國建交或復交，只是時間問題，更是時代大勢，不可阻擋。外交部發言人汪文斌稱，中尼復交是政治決策，絕不是交易籌碼，沒有任何經濟前提。兩國將在堅持一中原則基礎上，全面開展互利合作。商務部亦同尼方商建兩國主管部門間合作機制，促進貿易暢通，擴大投資與基礎設施合作。

美籲珍視民主制度國擴與台接觸

在台北，總統蔡英文稱，台灣的民主愈成功、國際的支持愈強，來自威權陣營的壓力也會愈大；但不會改變台灣堅持民主自由、走向世界、參與國際民主社群的決心跟努力。台外交部表示「至感痛心、遺憾」，同時宣布終止雙邊合作計劃，撤離大使館人員。

此次斷交發生在總統奧爾特加當選連任一個月。奧爾特加被指在選舉中打壓異議人士，迄今美、英、歐盟等都拒絕承認選舉結果，並受美國進一步制裁。路透社指，在制裁下，尼加拉瓜經濟壓力加大，轉向中國大陸尋求支持。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）昨發表聲明支持台灣，稱此次斷交「為尋求民主與經濟增長的尼國人民，剝奪了堅定伙伴」。他呼籲所有重視民主體制、資訊透明、法治以及提升人民經濟繁榮的國家，擴大與台交往。

目前台灣正參與美國民主峰會。台外交部人士指出，尼加拉瓜斷交的時間點，選在海峽論壇前夕及民主峰會進行中，是「針對美國與國際民主社會的挑釁」。北京聯合大學台研院兩岸關系研究所所長朱松嶺表示，美台勾結愈發頻繁，中尼復交是對美國和民進黨當局一記「響亮的耳光」。

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