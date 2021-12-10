太空開課直播科普實驗 神十三乘組與中港澳生連線交流

綜合央視及中新社報道，在約60分鐘的授課中，神舟十三號飛行乘組太空人翟志剛、王亞平、葉光富介紹並展示太空站工作生活場景，演示微重力環境下細胞學實驗、人體運動、液體表面張力等現象，並講解實驗背後的科學原理。授課期間，太空人以視像通話形式與地面課堂師生實時交流。

在水膜張力實驗中，王亞平將和女兒在地球上一同製作的花朵摺紙放進水膜中，原本小小的摺紙在太空中瞬間綻放成一朵美麗的「花朵」。王亞平對觀看直播的中小學生說：「同學們，你們都是祖國的花朵，含苞待放，未來是你們的。希望你們的夢想都能在這廣袤的宇宙中綻放。」

示範日常工作水膜張力實驗

在泡騰片實驗中，王亞平將一顆泡騰片放入藍色水球，在失重環境下泡騰片不斷產生氣泡，卻始終不會離開水球。王亞平邊做實驗邊解說道：「水球逐漸變成了一個充滿歡樂小氣泡的氣泡球，而且伴隨着氣泡的產生還有陣陣香氣。」

此次太空授課活動全程現場直播，在中國科技館設地面主課堂，在廣西南寧、四川汶川、香港、澳門各設4個地面分課堂，共1420名中小學生代表參加現場活動。

参加「天宮課堂」的香港僑培書院校長吳育智表示，很榮幸有「太空教師」帶領全港約300位師生做實驗，這些實驗是地球上很難做到，令人大開眼界。就讀該書院高中一年級的門同學還向太空人發問，他表示，太空人很詳盡地回答問題，並涉及其他航天知識，豐富了課堂內容。該校初中生鄧同學說，「我也可以用他們的自律以及他們的堅持來繼續鼓舞自己，在自己所感興趣的領域方面繼續努力。好好學習，將來為國家作出貢獻」。

本次授課活動由中國載人航天工程辦公室聯合教育部、科技部、中國科協、中央廣播電視總台共同主辦，中國科技館及載人航天工程相關參研參試單位提供支持。「天宮課堂」將持續開展太空授課活動，積極傳播載人航天知識和文化，持續開展形式多樣、內容豐富的航天科普教育。