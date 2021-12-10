強化後備戰力 台防衛動員署下月運作

中央社昨報道，台國防部表示，為強化台灣整體防禦作戰戰力，除現役部隊加強訓練及籌購新式武器、增加與盟國交流，明年1月也將成立全民防衛動員署，強化後備戰力。全民防衛動員署位階比國防部現行的「全民防衛動員室」更高，且編制從原本30人提高至150人，除負責軍事動員，也有跨部會行政動員協調。國防部稱，明年對後備軍人將採新舊制並行方式召集，經第四季檢討評估後，再年年施訓，一年訓練約1.5萬人。

台國防部又稱，會嚴密掌握當面敵情動態，落實戰備整備，隨時應處各種突發狀况。同時精進國防自主、發展不對稱作戰能力等作為，強化整體防衛能量。

對於台海局勢，美國亞太助理國務卿康達8日表示，美國公開與私下都敦促北京履行承諾，和平解決兩岸議題。他警告，中國若武力犯台會是重大錯誤，將有嚴重後果。路透社報道，美國國防部印太事務助理部長瑞特納同日亦表示，提升台灣的自衛能力是「迫切任務」及嚇阻中國大陸的必要手段。