內地首款新冠「特效藥」 售價8000元

治輕症青年成人 降78%死亡率

國家藥品監督管理局網站消息，國家藥監局根據《藥品管理法》相關規定，按照藥品特別審批程序，應急審評審批，批准騰盛華創醫藥技術（北京）有限公司新冠病毒中和抗體聯合治療藥物安巴韋單抗注射液（BRII-196）及羅米司韋單抗注射液（BRII-198）這兩種藥品，聯合用於治療輕型和普通型且伴有進展為重型（包括住院或死亡）高風險因素的成人和青少年新冠感染者。

澎湃新聞稱，此前在全球6個國家、111個機構的837宗患者三期臨牀試驗結果顯示，該中和抗體可降低78%的住院和死亡率，而且給藥組在治療28天後零死亡，對照組則有8宗死亡。目前該藥物尚無公布售價，不過，「第一財經」引述知情人士透露，每劑價格約為8000元人民幣，而美國相關藥物平均每劑價格約為12,687元人民幣。

台中研院P3實驗室前研究員確診

另台連續35日本土零確診斷纜，昨日中研院P3實驗室一名曾任職的女研究員確診，她被傳遭英國變種病毒的老鼠咬傷。《聯合報》引述台中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，該案研判是感染Delta變種，已知實驗室有相關病源。

（綜合報道）

（新冠疫情）