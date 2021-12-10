路透：中國逼跨國企業杯葛立陶宛

「要脅停供中國貨」 汪文斌：不了解

路透社報道，立陶宛政府高級官員和行業機構消息，中國要求跨國公司切斷與立陶宛的聯繫，否則將被拒之於中國市場門外。立陶宛副外長阿多門納斯（Mantas Adomenas）表示，中國向跨國公司發出信息，如果他們使用來自立陶宛的零件或供應，將禁止向中國市場銷售商品或獲得供應。他沒透露涉及哪些跨國公司，僅稱已有公司取消與立陶宛供應商的合約。立陶宛與中國的直接貿易規模不大，但有數百間公司是向中國市場銷售商品的跨國公司供應商。

中國外交部發言人汪文斌昨被問及此事時表示，不了解有關情况。他強調中方一貫按照世貿組織規則辦事。汪又批評立陶宛背信棄義，公然違背中立兩國建交時向中方所作的政治承諾，在世界上製造「一中一台」，嚴重損害中國國家主權和領土完整，在國際上開創惡劣先例，性質極為惡劣。

台與斯洛伐克簽合作涵教育貿易科研

另外，由斯洛伐克經濟部政務次長葛力克（Karol Galek）率領的43人代表團周日（5日）抵台，雙方召開為期3日的首屆跨部會經濟合作諮商會議。《聯合報》報道指，斯洛伐克明確支持台灣與歐盟洽簽雙邊投資協定（BIA）；昨日雙方簽署涵蓋教育人才交流、研發創新、貿易拓銷、科學園區、太空、觀光、智慧城市、科學研究等領域的9項合作備忘錄，並公布「成果宣言」。