舉辦2024年夏季奧運會的法國，其教育部長布朗蓋（Jean-Michel Blanquer）則表示，不會外交抵制，會由體育部長馬拉西內亞努（Roxana Maracineanu）和殘疾人事務國務秘書克盧塞爾（Sophie Cluzel）出席。他認為必須保護體育免受政治干擾，否則只會扼殺比賽；但同時必須譴責中國侵犯人權。法國外長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）與到訪的德國新任外長貝爾博克(Annalena Baerbock)則指出，在外交抵制北京冬奧會上，歐洲有必要採取共同立場。

法：不抵制 德外長：歐要同立場

針對目前有4國外交抵制冬奧，中國外交部發言人汪文斌表示，中方原本就沒有向相關國家發出邀請。他們的官員來或不來，都一樣將看到冬奧成功舉辦。對於會否引發連鎖反應，汪稱不擔心什麼連鎖反應，事實恰恰相反，中方看到的是國際社會的絕大多數國家都支持、贊成北京冬奧成功舉辦。

被問到除俄羅斯，還邀請了哪些國家領導人出席，汪文斌稱，目前已有不少國家元首、政府首腦和王室成員註冊出席。對於日本方面的消息，汪表示，中日雙方在相互支持對方辦奧運有重要共識，中方已全力支持日方舉辦東京奧運，現在輪到日方體現應有的基本信義。