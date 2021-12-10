禁新疆貨進口案 美眾院壓倒性通過 假設皆強迫勞動生產 京：將採必要措施

綜合路透社等報道，眾議院以428票贊成、1票反對的壓倒性結果，通過「防止維吾爾人強迫勞動法案」（Uyghur Forced Labor Prevention Act）。法案將要求美國國土安全部，創建一個與中國政府合作壓迫維族和其他族群的實體清單，並禁止它們的產品進入美國。法案中包含一個「可反駁的推定」條款，假定所有來自新疆的商品，都是在強迫勞動下製造的。有意進口的企業要向美國當局申請，提供「清楚且令人信服的證據」，證明商品並非強迫勞動所得。

有意進口須證疆貨不涉強迫勞動

「我們國家每天使用的許多產品，包括衣服、食物和鞋子，都是通過強迫勞動生產的」，提出法案的民主黨眾議員麥戈文（Jim McGovern）表示。新疆出產全球近50%晶硅，用以生產太陽能電池板及智能手機等。全球五分之一的棉質衣服，含有新疆棉花或者紗線。

許多知名企業、商業團體不滿法案的核心舉措，即假定強迫勞動，他們稱考慮到中國供應鏈不透明及審計上的困難，做到這一點的難度實在太大。Nike、蘋果和可口可樂亦被指是游說反對該法案的主要公司。

多間知名美企游說反對法案

中國外交部發言人汪文斌昨表示，美方反覆借涉疆問題造謠生事，實質是打着人權的幌子搞政治操弄和經濟霸凌，企圖破壞新疆繁榮穩定和民族團結，遏制中國發展。中方敦促美方認清形勢，立即停止推進有關法案。如果美方執意採取損害中方利益的行動，中方必將堅決回應。中國商務部發言人高峰稱，美方是以所謂「人權」之名，行單邊主義、保護主義、霸凌主義之實，完全違背世貿組織原則，是對國際經貿秩序和自由貿易規則的嚴重破壞，也會加劇全球供應鏈緊張、影響全球經濟復蘇。

該法案必須送交參議院表決通過，並由總統拜登簽署才生效。今年7月，參議院曾通過一份類似的法案，現時的其中一個難處，是協調兩院的版本。早前亦有指拜登政府正游說國會議員拖慢審議，擔心禁止新疆產品進口，會影響再生能源規劃。白宮其後否認。目前亦不清楚白宮是否支持。

彭帥事件 眾院指奧委違人權承諾

眾議院同日還通過兩項與中國人權有關的措施，包括指控國際奧委會在彭帥事件中，未能遵守人權承諾。另一項則是譴責中國對新疆、其他宗教或少數團體「持續進行種族滅絕以及反人性罪行」，並要求聯合國採取行動。

今年前10月新疆進出口總值為1216億元（人民幣，下同），按年減3.6%；不過出口額年增5%，達966億元。美國在年初已禁止進口新疆棉花和番茄產品。有研究指，時尚品牌使用的棉花，都是先被運往第三國製成服裝，也沒有產地證明，因此貨架上仍可能存在新疆棉產品。

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