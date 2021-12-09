京推網上補課 周一至五晚3小時

教師每學期最多獲5萬

《北京日報》報道，北京市教委和北京市財政局近日聯合印發《北京市中學教師開放型在線輔導計劃（試行）》的通知，提出搭建中學教師在線輔導雲平台，鼓勵教師組合運用一對一在線輔導、一對多在線輔導、問答中心，以及微課學習四種形式開展在線輔導。計劃2021下半年和2022年拓展到全市所有初中學生，從2022年起，除節假日和寒暑假外，周一至周五每天晚上6時至9時，北京市所有初中學生都可享受在線輔導服務，輔導學科涵蓋語文、數學、英語等9門。原則上節假日和寒暑假平台不開放。

通知提到，將結合在線輔導時間、在線輔導績效、內容質量、學生實際參與率等多方面為教師計算積分，按照每個積分10元（人民幣，下同）計算輔導勞務費。通知規定，每名教師每學期績效的積分上限為5000分，即每名教師每學期最多可獲得5萬元「激勵」。實施所需經費分為項目實施經費、組織管理經費兩部分，由市級資金保障。

據澎湃新聞，在前天教育部新聞發布會，上海市教衛工作黨委副書記閔輝介紹上海市「三全育人」綜合改革實施情况時提到，上海市正在推進校外教育的地方立法，依法保障和弘揚社會各界承擔育人責任的良好風尚。