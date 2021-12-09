索兒童染疫數據被拒 京民控衛健委 法院不受理

「衛健委稱數據需加工分析」

慕盛學在其微信公號表示，他要求國家衛健委公開包括中國從新冠病毒流行開始到現在，3至12歲兒童確診的總人數、住院人數、危重病例人數和死亡人數等數據，認為這是當前要求對3至11歲兒童「緊急接種新冠病毒疫苗」的最基本數據。但國家衛健委在上月11日回覆他稱「沒有這個數據」，這個數據需要「加工、分析的，不予提供」，他在上月24日向北京市第一中級法院提訴訟。

根據慕盛學的起訴書，上月全國開始向3至11歲兒童接種實驗性新冠疫苗。「這是一件大事，是涉及1億多兒童和3億多家長的大事」。起訴書稱， 全國緊急實行這樣的政策，必須有充分的事實依據，包括兒童緊急接種的安全性試驗報告、必要性報告和可行性報告等。但國家衛健委網站推行兒童接種前後從沒公布過這些基本數據。

慕盛學：衛健委回覆無數據 證兒童接種無根據

慕盛學指出，國家要對3至11歲兒童緊急接種實驗性疫苗，必須有國情和病情的緊急需要，他要求公開的數據是「最基本的數據」，必須要有；如果存在，就必須公開，以任何理由不公開是錯誤的。國家衛健委回覆「沒有這個數據」，充分證明全國推行這一政策是明顯嚴重缺乏事實根據的。不過，北京第一中級法院已在本月3日拒絕了慕盛學的立案要求，且沒有任何理由。

內地過去曾發生多宗兒童疫苗安全事件，這次政府推行3至11歲兒童緊急接種，不少家長表示擔憂。政府堅稱給兒童接種疫苗遵循自願原則，但仍有不少地方向未接種疫苗的學童和家長施加壓力，包括拒絕讓未接種疫苗的學童進入學校，或讓家長到幼稚園把未接種疫苗的學童接回家。因為害怕不接種就不能上學，許多家長都會帶兒女打疫苗。

今年71歲的慕盛學，近年來不斷揭露中國公共衛生和健康領域的問題，包括沙士真相、食鹽安全、基因改造食品安全等。他在2019年6月向國家衛健委申請要求「公布食鹽過量添加亞鐵氰化鉀的安全性實驗報告」，但遭拒絕，並在同年12月把國家衛健委告上北京市第一中級法院。

明報記者

（新冠疫情）