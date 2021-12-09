澳英外交抵制冬奧 京：不在意來不來

英國約翰遜政府昨日也宣布外交抵制，不派部長級官員出席。不過《每日電訊報》稱，英國會讓駐華大使出席北京冬奧會。

路透社報道，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）昨公布外交杯葛北京冬奧的決定，又提到新疆地區人權受侵犯，以及北京不願與澳洲官員會談等理由。澳洲廣播公司指出，抵制行動將包括政界人士和外交官，並將影響已經在中國的澳洲官員。而澳洲奧委會表示，外交杯葛不會影響預計40名澳洲運動員參加北京冬奧。

中國外交部發言人汪文斌昨在例行記者會稱，中方沒有邀請任何澳洲政府官員出席北京冬奧會，他們來或者不來，沒有人會在意。澳方政客出於政治私利作騷炒作，對北京成功舉辦冬奧會不會有任何影響。對於澳洲將是否派政府官員出席北京冬奧同新疆人權問題掛鈎，他表示已向澳方提出了嚴正交涉。中國駐澳洲使館則表示，祝願澳洲運動員在冬奧會上呈現精彩表現。

日媒：採折衷方案不派閣員

對於美國外交杯葛，許多關鍵盟友則在猶豫。產經新聞、時事通信社報道，今年7月東京奧運，中國派出部長級的國家體育總局局長、中國奧委會主席苟仲文出席。日本原亦計劃對等派閣員出席北京冬奧，不過面對歐美的杯葛聲浪，日本政府正討論一個折衷方案，由不屬於閣員的體育廳長官室伏廣治、日本奧委會主席山下泰裕作為代表出席北京冬奧。