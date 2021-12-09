范承秀出殯 薄谷未准奔喪 薄瓜瓜悼文：本以為暫別姥姥數月 不料已十年

明報記者

范承秀逝世後，薄熙來及谷開來能否出獄奔喪曾是外界關注焦點。據北京消息人士指出，昨日的遺體告別儀式現場，薄熙來夫婦並未現身。此前，谷家設靈時，薄熙來一家敬獻的心型大花圈擺在最中間。花圈兩側寫着：「親愛的媽媽姥姥我們永遠懷念您」、「熙來麗兒瓜瓜敬輓」。谷開來原小名「小麗」、「麗兒」。 2013年9月，薄熙來以受賄、貪污和濫用職權三罪並罰，被判處無期徒刑，目前在北京秦城監獄服刑；2012年8月，谷開來則因犯故意殺人罪，判處死刑，緩期執行，關押在位於河北的燕城監獄。

2019年11月24日，薄熙來二姊、73歲薄潔瑩病逝，同年12月5日出殯，當時在獄中服刑的薄熙來也獻上花圈，上款「親愛的二姐永遠懷念您」，下款「薄熙來敬輓」。

薄熙來谷開來薄瓜瓜致花圈

在昨日的告別儀式上，薄瓜瓜敬獻的花圈引人注目。花圈以紅玫瑰為主花，點綴白色的滿天星，輓聯寫着：「親愛的姥姥我們永遠愛你」、「瓜瓜敬輓」。

薄瓜瓜在父母被調查後，很長一段時間行事低調。2012年3月，中共中央宣布，薄熙來不再兼任重慶市委書記、常委、委員職務。當時據海外媒體報道，薄瓜瓜曾飛回中國，但在北京首都機場還未入境，就被薄的家人要求立即原路返回。

在薄熙來的庭審上，曾有證人稱，薄熙來形容薄瓜瓜是「我們家裏就這麼一個看起來比較出息像樣的」。昨日，有知情人在網絡貼出薄瓜瓜悼念范承秀的悼文。在文中，落款為「瓜兒」的文章稱，「上次跟姥姥道別，本以為只是暫別數月，不料至今已有十年之久」。在薄熙來案及谷開來案中，依照判決書顯示，薄瓜瓜都牽涉其中。

范彌留時與孫視像通訊兩小時

在悼文中，薄瓜瓜稱，這些年，常有人問我，「想家嗎？」我心裏總會默念：「男兒四海為家，怎會小家碧玉的有想家一說？」然而，何為「家」？中國是家，給予我的是神聖感；爸媽是家，那是我精神的搖籃；而跟姥姥共餐，才是我牽腸掛肚的「家」的場景。

文中又透露，11月23日，在范承秀彌留之際，薄瓜瓜與范「通了兩個小時零四分四十秒的視頻」，但就沒有提到影片內容。

薄瓜瓜又稱，「我三十四歲第一次邁出沒有姥姥的一步，便為此一刻。我不知所措，是夢嗎？近年天涯咫尺，我已習慣過着看不到姥姥的日子；但我早晚念叨『爸、媽、姥、姨……』他們是我每日的牽掛，生活的嚮導，是『家』的體現」。

據外媒報道，薄瓜瓜於2016年獲得美國哥倫比亞大學法學博士學位，如今在加拿大一間公司擔任分析師。

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