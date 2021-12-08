外判城管圍老翁搶蔗 政府認錯官受查 江蘇：召區城管會議促文明執法

人員稱「引導」小販到指定地點售賣

綜合《新京報》、紅星新聞等內地傳媒報道，周一（6日）江蘇啟東三星鎮多名身穿「靜通市容」制服的工作人員「粗暴對待一名賣甘蔗老人」的短片在網上引發熱議。三星鎮鎮長袁衛濤表示，短片中的制服人員屬於政府購買服務的第三方市容管理公司，其行為規範「跟政府的要求和理念格格不入，缺乏溫情」，已約談該管理公司，啟動問責程序。澎湃新聞引述三星鎮工作人員稱，事件起因是小販亂扔甘蔗皮影響市容，管理人員「引導其到指定地點售賣」，「先拿走，（小販）走了以後還是還給他的」。

政府派員道歉還蔗 公司納黑名單

有當地村幹部表示，事主家中有兩畝地，主要靠賣蔗為生，一根平均售價7元人民幣。老人的孫女張女士稱，爺爺已73歲，平時在家務農，適逢甘蔗收成期，所以最近會騎單車去賣蔗，幸事後爺爺沒受傷；昨天下午政府人員已登門道歉並歸還扣留的甘蔗。

海門區官方微博「海門發布」昨通報事件處理意見，其中包括：第一，區紀委介入調查，對三星鎮負有管理職責的政府主要領導、分管領導、城管中隊負責人、城管片區責任人啟動問責程序。其次，三星鎮政府登門向老人致歉。第三，三星鎮終止與南通靜通市容管理有限公司合作，將公司列入黑名單，並按根據合同條款司作相應經濟處罰。第四，區政府昨午召開全區城管執法人員警示教育會議，深刻汲取教訓，「宣傳文明執法、溫情執法」。

執法權外判？ 城管局：問鎮政府

據澎湃新聞報道，涉事公司自2017年起承接三星鎮的市容管理服務，負責人稱定位是「執法輔助力量」；對於暫扣老人甘蔗有否執法人員參與執法，負責人稱需進一步了解。海門區城管局副局長張冲稱，市容管理相關執法權限已下放到街道、鄉鎮，執法權不能外包給企業。至於「暫扣」甘蔗是否「執法權外包」，張稱詳情要問三星鎮政府。

「人民日報評論」昨日刊文，指當事老人或有佔道經營，但治理不能如此粗暴冷漠，「城市管理事務外包，不是行政執法工作外包」；創新城市治理之道，引入第三方資源並非不可，關鍵是要有明確規範，政府更不能「大撒把」（意為撒手不管）。