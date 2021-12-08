廈門遣返台槍擊案疑犯 港：陳同佳案主導權在台

國台辦：維護兩岸交流秩序

中新社報道，馬曉光指出，台媒報道一黃姓男子持槍殺人後，於上月22日乘搭廈門航空MF888航班抵達廈門，並接受防疫集中隔離，廈門警方獲悉後開展調查，經訊問，疑犯黃泳群供認不諱。馬表示，為打擊暴力犯罪，「維護兩岸交流秩序」，廈門警方決定將疑犯遣返回台。台灣刑事局表示，考慮到防疫情况，不排除遵循「朱雪璋模式」，以登機橋接人方式將疑犯押解回台。去年9月，疑犯朱雪璋被廈門警方以兩岸直航班機遣返台北松山機場，採驗後移送台北看守所。

新北警方上月22日接報，45歲何男跌落樓梯且頸部有兩處槍傷，送醫不治。警方追查鎖定黃泳群有重大嫌疑，黃同日中午12時已飛至廈門。

管浩鳴：台不發入境許可

與香港不同，兩岸於2009年曾簽「共同打擊犯罪及司法互助協議」，其中包括「緝捕遣返由台灣逃往中國大陸的刑事犯」。事件令人關注陳同佳案的進展。協助陳同佳的聖公會教省秘書長管浩鳴昨回應傳媒查詢時稱，「上述案件是台灣人逃去內地，然後遣返台灣。但同佳不是台灣人，內地也無法將他遣返？何况現在問題是台灣當局不願意向他發出入境許可」。管浩鳴已報名參選香港立法會選舉選委會界別，該界別有51名候選人，名單見立法會選舉網站。

本港保安局回應稱，特區政府希望陳同佳可盡早赴台承擔法律責任，這點一直沒有改變，指現時解決事件、批准陳同佳赴台承擔法律責任的決定權和主導權完全在中國台灣當局。保安局又說，只要中國台灣當局盡快批准陳同佳入境，雙方警務單位便可隨即展開行程安排研究，以認真和務實的態度處理，使案件得以了結。