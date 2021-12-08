《華爾街》：美早決定 待習拜會穩定關係方公布

上月舉行的習拜視像會晤，被視為中美關係緩和的信號。不過峰會完結後，即傳出白宮將外交抵制北京冬奧的消息。《華爾街日報》昨引述美政府顧問指出，美國這一決定在幾周前做出，但等習拜通話、穩定緊張關係後，過了一段時間才宣布。

學者：程度最輕抵制 鬥而不破

據BBC報道，宋文笛分析稱，美國選擇外交抵制這種「程度最輕的抵制方式」，一方面有助美國鞏固以意識形態為導向的價值觀外交，另一方面也維持與中國「鬥而不破但全面競爭」的政策主基調。宋認為「習拜會」確保了兩國會在「鬥而不破」的前提下競爭。而美國外交抵制冬奧，正是「與中國全面競爭的其中一環」。

宋文笛又稱，如果2008年奧運是中國在世界上嶄露頭角的出場秀，「那麼2022年冬奧是中國走向世界、走向跟美國所謂平起平坐的另一場出場秀」，而美國的抵制將對中國這套論述和國際地位帶來抵消效果。

至於中國可能會使用的反制措施，華盛頓智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）的中國問題專家肯尼迪（Scott Kennedy）指出，北京可以選擇限制雙邊對話，拖延簽證，或在奧運會上限制運動員代表團和記者的活動範圍。

（中美角力）