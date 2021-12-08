美外交抵制冬奧 華：反制拭目以待 紐「疫情為由」不派部長級官員 英德日澳加未決定

北京冬奧和冬殘奧分別於明年2月和3月揭幕，白宮發言人普薩基（Jen Psaki）周一宣布，「基於中國在新疆持續的種族滅絕及反人類罪行」，美國不會派外交及官方代表出席北京冬奧，同時強調美國運動員可以自由參加，並會獲華府百分百支持，而政府不會對比賽作出宣傳。白宮又指，華府已將有關決定通知盟友，由他們決定是否加入。

路透：下屆主辦意大利不跟從

外界關注有多少盟友將跟隨華府的決定。路透社報道，曾商討有關議題的「五眼聯盟」國家中，新西蘭昨宣布不會派部長級官員出席，副總理羅拔臣（Grant Robertson）強調主要考慮疫情，而且早在10月已與中國溝通，與美國決定無關。加拿大、英國、澳洲昨日稱暫未有決定，加國外交部稱，一直深切關注中國違反人權的問題，會與伙伴及盟友繼續商討。

法：尋歐盟意見 日：獨立判斷

日本首相岸田文雄稱會根據本國利益作出獨立判斷。法國、荷蘭均表示尋求歐盟意見。韓國則表明始終支持北京冬奧取得圓滿成功，但派遣政府人士出席的計劃尚未敲定詳情。路透社引述政府消息報道，將舉辦下屆冬奧的意大利，無計劃跟隨美國杯葛。即將就任的德國總理肖爾茨（Olaf Scholz）亦稱暫不加入外交抵制。

北京外交部發言人趙立堅昨在例行記者會上表示，在未收到邀請下，美方把是否派政府官員出席同所謂新疆人權問題掛鈎，完全是顛倒黑白、錯上加錯、自欺欺人；指美方應停止干擾破壞冬奧的言行，「否則將損害兩國在一系列重要領域和國際地區問題上的對話合作」。當被追問有何反制措施，趙稱「大家拭目以待」。

抵制洛杉磯奧運？

趙立堅未正面答

至於美國將在2028年主辦洛杉磯奧運會，以及準備申辦2030年鹽湖城冬奧會，中國會否抵制？趙立堅無正面回應，指美方錯誤行徑已破壞中美體育交流和奧運合作的基礎和氛圍，是搬起石頭砸自己的腳，美方應認清錯誤行徑的後果。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇亦批評，美國此舉是政治操弄，又稱「沒人關心這些人（美國政客）來或不來」，對冬奧舉辦不會有任何影響。

國際奧委會（IOC）周一（6日）表示，各國是否派官員出席冬奧，純粹是各國政府的政治決定，IOC基於政治中立，完全尊重各國的決定。官媒《環球時報》早前稱，因疫情關係，不適合大規模邀請外賓來華。不過日本外長林芳正已收到開幕邀請函，俄羅斯總統普京、聯合國前秘書長潘基文等已表示將會出席。

（綜合報道）

（中美角力）

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