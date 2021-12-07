高嘉瑜律師提「逼供片」證據

「19秒影片顯示高躺牀滿身傷」

據中央社及聯合新聞網報道，律師李永裕在發布會上稱，向新北地檢署提交的物證包括早前媒體報道所提及高嘉瑜的自白書，但他認為，該書證是高於11月12日在被脅迫下寫就的不實內容，應該被稱為脅迫書。同日高嘉瑜還被脅迫錄下19秒「逼供」影片。影片內容顯示，高嘉瑜躺在牀上，滿身是傷，只能回答「是」，若不回答就要被打。影片中高嘉瑜聲音很虛弱。李永裕稱「兩份證據均形成於高嘉瑜已被打得奄奄一息後」。逼供影片被儲於高嘉瑜的手機裏，脅迫書則是存在林秉樞的手機中。

李永裕說，目前還不清楚林秉樞是否有向外散布高嘉瑜的影片，但已知有散布過其他人的。高嘉瑜曾目擊有4名受害女性是被拍攝影片照片的對象。目前僅知林秉樞曾用LINE傳過私密影像，但主角是誰，還需檢察官調查。早前媒體報道高嘉瑜在7月也曾被迫錄影片，相關情况還在與高嘉瑜了解。

新北地檢署昨稱，昨上午8時45分，律師事務所的人員已把相關的證物交給書記官，會送交給收發室接收。但新北地檢署拒絕透露證物內容。