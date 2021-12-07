《親愛的》原型角色尋子14年終重逢 拐子佬被捕陳可辛祝賀 子盼續住養父母家

兒子4歲被拐 重聚時父痛哭母緊攥子手

綜合央視、澎湃新聞等內地媒體報道，在昨日認親現場，孫海洋夫婦面對已高出他們一頭的兒子，愣了一下隨即擁上去抱住痛哭失聲，甚至在媒體拍照期間，母親都一直緊緊攥住兒子的手不肯放開。2007年10月9日，湖北籍的孫海洋夫婦帶着年僅4歲的兒子孫卓，在深圳南山白石洲城中村開了一家包子店，不料開業次日兒子即失蹤。監控影片顯示，一名身材瘦削的男子，用幾個李子和一部玩具車，便將孫卓誘拐。自此孫海洋踏上了尋子路並發起「尋子聯盟」。

孫海洋的故事，在2014年被導演陳可辛拍成電影《親愛的》。孫海洋劇中扮演者張譯聞訊，昨發文祝賀孫海洋一家終獲團圓；導演陳可辛則表示，收到很多朋友的信息，看到孫海洋一家團聚的新聞片段瞬間淚崩，為對方高興「這個消息比電影的任何片段都更感動」。

養父母被扣查 親父母冀子留身邊

深圳警方稱，14年來一直高度重視此案。今年10月在偵辦一宗拐賣積案中，發現山東聊城男子吳×龍有作案嫌疑，繼而又查到當地一名學生孫卓高度相似，最終經DNA比對鎖定該案。警方稱吳當年在深共拐兩個男孩，除孫卓外，另一名為符×濤。吳姓人販子將被拐兒童藏匿在深圳打工的侄子住所後帶回山東。孫卓經親戚介紹被送給聊城國×立夫婦，符×濤則被送吳給了自家二哥。目前吳已經被逮捕，其侄被扣查；孫卓的養父母亦被當地警方扣查。

認親後，孫卓表示想繼續留在山東養父母家。他表示也不知道如何安慰親生父母，找了兒子這麼多年，終於找到了，可還是沒回家，這種痛苦怎麼安慰得了。孫海洋則說，他想要孩子留在深圳，留在他身邊讀書。

歷年失蹤被拐者 今年尋回8307人

今年以來，公安部部署全國公安機關展開團圓行動，截至11月30日，累計找回歷年失蹤被拐兒童8307名。