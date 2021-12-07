3日連轟「美國民主」 京報告提十問

批美民主致民苦損國際秩序

央視新聞報道，昨包括美國在內的30多國駐華大使館代表、近20家外國駐京媒體、40多家國內媒體記者與會。報告稱，民主是各國人民的權利，不是個別國家專利。任何國家宣布自己壟斷「民主」的定義或模式都是荒唐。美國作為世界上唯一超級大國，歷史上較早推行現代民主制度，美國人民也為民主權利作了長期鬥爭。

但報告稱，近年來，美國民主卻逐漸蛻變，對內淪為少數人謀取私利的工具，侵犯人權，造成社會撕裂，對外成了美國維護霸權、干涉他國內政、破壞國際秩序的幌子和藉口。

這是中國連續第三日「出招」批評「美式民主」。國務院新聞辦公室4日發布《中國的民主》白皮書，強調中國式民主，次日外交部又發布1.5萬字的中英文版《美國民主情况》報告，抨擊美國民主制度逐漸異化和蛻變，已背離民主制度的內核和初衷，民主實踐亂象叢生。

另外，據外交部網站消息，國務委員兼外長王毅5日在浙江安吉同印尼對華合作牽頭人、統籌部長盧胡特舉行會談。官方通稿稱，雙方就民主問題交換意見，一致認為各國應根據自身國情推進民主建設，應以本國人民是否滿意作為評判的依據，而不是把西方自己的標準強加於人。