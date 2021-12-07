美媒：華府本周宣布外交抵制冬奧 京指美政客自作多情沒獲邀 點名澳洲來否「不在意」

美國有線新聞網絡（CNN）、全國廣播公司（NBC）等昨引述消息報道，預料拜登政府在本周宣布，不會派任何政府官員出席北京冬奧。藉由此舉，美國毋須禁止運動員參賽，也能在世界舞台對中國傳遞信息。此前曾私下討論抵制冬奧的國家安全會議（National Security Council）、白宮拒絕評論事件。美國早前稱，外交抵制是出於對新疆人權的關切。

在北京，外交部發言人趙立堅表示，美國政客在沒有受邀情况下，不斷炒作外交抵制，「完全是自作多情、嘩眾取寵、政治操弄」，是赤裸裸的政治挑釁，更是對14億中國人民的嚴重冒犯。美方應該踐行「更團結」的奧林匹克精神，嚴肅對待中方關切，停止炒作所謂「外交抵制」，「以免影響中美在重要領域的對話合作」。

國際貴賓按例由各國奧會邀請

包括美國、日本在內的20個國家上周拒簽奧運休戰協議。英、澳亦近日先後表示考慮抵制。日本「朝日新聞」亦報道，執政黨保守派成員將向首相岸田文雄施壓。一名外交部官員指出，政府打算評估美國狀况後再做決定。針對澳洲總理莫里森稱考慮外交抵制，趙立堅昨回應稱，叫嚷「抵制」的政客作秀炒作，「他們來或者不來，沒有人會在意，對北京成功舉辦冬奧沒有任何影響」。

彭博新聞昨日提到，在現有嚴格的隔離政策以及涉及人權侵犯的衝突下，幾乎不可能會有美國官員訪華，華府此類舉措很大程度上是「象徵性的」。官媒《環球時報》上月底曾報道，北京從未邀請美國政客出席，也無邀請計劃，理由是防疫挑戰大，不適合大規模邀請外賓。不過根據奧運會規則，國際貴賓出席冬奧會是由各國奧會負責邀請及支付費用，而非由國際奧委會（IOC）和東道國奧組委邀請。

俄官料民主峰會是反華運動開始

在西方國家與中國關係趨緊張下，目前唯一表態出席冬奧開幕禮的大國元首，只有俄羅斯總統普京。俄羅斯外交官弗拉基米爾·扎哈羅夫預計，西方對北京冬奧會的最終官方立場，將於本周四舉行的民主峰會期間形成，「原則上這可能是大規模反華運動的開始」。中俄均未被邀請出席民主峰會。

美國對上一次全面抵制奧運會是1980年，當時為了抗議蘇聯入侵阿富汗，卡特政府與60多個國家抵制莫斯科奧運。作為報復，15國在四年後跟隨蘇聯，抵制洛杉磯奧運。

抵制冬奧的呼聲自彭帥事件後日益高漲，德國運動員協會昨敦促IOC提供彭帥安全的證據，讚揚國際女子網球協會（WTA）為彭帥挺身而出，稱IOC應效仿。WTA上周宣布暫停在中國的賽事。

（綜合報道）

（中美角力）

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