抖音兩月1200萬粉絲 「農村單身漢」：是人設

傳媒揭有家室 「張同學」否認有團隊支持

「張同學」的抖音帳號截至目前已發布43條短片，均以北方農村單身男青年日常生活為題材，拍攝煮飯、磨豆腐、買藥等生活片段。短片配以快速主客觀鏡頭切換和背景音樂Aloha Heja He，因被認為風格粗狂豪放，場景不唯美，被網民戲稱「低配版李子柒」。不過隨着帳號走紅，有網民質疑其背後有專業團隊，例如有人分析其短片《青山高歌》稱，全長7分50秒的影片分鏡達190個；撇除8秒以上長鏡頭，剩下186個鏡頭，平均2.28秒一個。《新京報》稱，人設為農村單身漢的「張同學」現年36歲，已有家室，自去年涉足自媒體，多負責拍攝、剪輯等幕後工作。短片平台「快手」的帳號「八零愣子」是他與人合作的帳號之一。

官媒籲有更多「張同學」挖掘鄉村魅力

對於外界質疑，「張同學」在帳號中否認有團隊營運，但對於是否專業選手並未直接回應，僅稱「就是想段子，完成拍攝和剪輯，現在做自己的帳號」，後續則想售賣家鄉的農產品。人民網網絡評論部抖音帳號「人民網評」呼籲更多「張同學」用專業的技術，「記錄真實的中國」，吸引更多人去支持鄉村振興，挖掘鄉村魅力。