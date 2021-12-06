載未成年者私處短片 小紅書App：審核疏漏

活躍用户逾億 七成90後

據官網介紹，小紅書成立於2013年，截至2019年10月活躍用户逾億，其中七成是90後。央視報道，今年9月，四川成都的小學生家長蔣先生在「小紅書」App上搜索「親子樂園」，發現App不時推送含有大量未成年人生活的短片，隨後更推送愈來愈多明顯暴露未成年人私隱部位的短片。央視記者發現，拍片者都是未成年者本人，用手機自拍時鏡頭對準自己的私隱部位。這類短片中有大量用戶留言及彈幕，部分留言帶有強烈的性暗示。

曾多次專項治理 稱將再推行

小紅書昨回應稱，上述報道中提及的部分內容，在平台此前的未成年專項巡查中已經被下架處理。較早前，按照內地《未成年人保護法》及相關法規政策，小紅書先後成立多個未成年治理專項，包括升級和改善青少年模式，嚴禁未成年人直播、打賞，嚴禁炒作「網紅兒童」、誘導未成年人打賞及其他不符合正向價值觀的內容等。小紅書2019年一度在Android、蘋果等多個平台下架。

小紅書相關負責人表示，近期平台將啟動新一輪未成年治理專項，提升未成年用戶和相關內容的識別能力，並重點針對未成年短片內容、評論區畫風等問題展開治理；並呼籲用戶舉報影響未成年人身心健康的內容及帳號，平台將第一時間處理。