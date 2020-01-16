淘寶售CBD唇膏精油疑違例 當局禁化妝品含大麻二酚 有商家稱合法

明報記者

本報記者在淘寶中搜索「CBD」關鍵字，發現多家店舖銷售相關產品，例如含「CBD」的唇膏、精油或膠囊等，售價介乎200至1300多元（人民幣，下同）。記者以買家身分向多家店舖客服查詢，商品僅有一款精油的「CBD油小店」的客服稱，該店內唯一的商品CBD精油為美國原裝進口，可紓緩焦慮，改善睡眠，但不會導致幻覺或上癮。記者問及精油含大麻是否合法，對方回應「嗯，合法」。

有店稱「只出口不種植不提取」

另一家商舖銷售7款商品，均為CBD精油，價格介乎29至899元。該店客服對記者稱商品並非進口，為貼牌產品。記者詢問是否屬仿造，對方回答「我們只做出口，不種植，不提取」，並表示若需要，可以從廣東經順豐速遞發貨；若快遞到香港或澳門則需走轉運倉，「經常發，澳門的都是發珠海（走轉運倉）」。

有標榜美國進口 指國產是假貨

另外一家名為「CBD油病友」的店舖，記者剛進入與客服的對話界面，對方即發送一段影片和圖片廣告，內容為如何區分真假CBD油，並推薦一款膠囊，及向記者表示他們經營的是美國原裝進口產品。當記者詢問其中是否含有大麻二酚及是否合法時，對方確認「是」及「合法」，又稱國產的都是假貨，因為中國規定這些東西只出口原料，不能內銷。對方又說若記者想購買可以經轉運倉快遞至香港或澳門。除精油外，記者發現在淘寶上亦能搜到有CBD字樣的唇膏和面膜等化妝品，惟相關店舖數量較精油店少。

有研究指出，大麻二酚（CBD）可用於紓緩痛楚和減輕焦慮。四氫大麻酚（THC）則具精神活性作用，可令人上癮和危害健康，受香港法例《危險藥物條例》管制。有內地禁毒人士向記者稱，若有人因使用上述產品後痛楚明顯減輕，產品很可能含有CBD，若感覺到精神飽滿，產品則可能含THC等類似化學成分。

據國家食品藥品監管總局的分類信息，香薰精油須按照「非特殊類化妝品」備案。今年3月26日，中國食品藥品檢定研究院發布《中檢院關於就修訂化妝品禁用組分公開徵求意見的通知》，稱據國家禁毒管理相關政策要求，擬將大麻仁果、大麻籽油、大麻葉提取物和大麻二酚等原料列為化妝品禁用組分。國家藥監局自5月28日起明令禁止在化妝品中添加大麻二酚。

據內地傳媒早前引述數據報道，在2019年之前，在藥監局備案的含CBD大麻化妝品只有18個，2020年急增至1783個。