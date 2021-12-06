防疫不力 內蒙幹部兩免職4捱批

據國家衛健委昨日通報，內地前天共新增59宗確診，其中42宗為本土病例，內蒙古佔30宗，均在呼倫貝爾市；黑龍江10宗，均在哈爾濱市；其餘兩宗在雲南德宏傣族景頗族自治州。

據《人民日報》報道，滿洲里市昨日舉辦新聞發布會，公布昨日該市新增5宗本土確診；累計錄得332宗確診病例及3宗隱形個案。在今波疫情中，已累計篩查9229名密切接觸者、3405名次密切接觸者。

滿洲里亦公布90宗確診病例詳情，其中包括8名教師、19名學生，涉及的學校包括中等職業技術學校、滿洲里市第六學校、歐美達英語學校、滿洲里市第五小學等。

另據滿洲里市紀委監委上周六（4日）通報稱，除了上述扎賚諾爾區公安局副局長趙輝、滿洲里市總工會副主席宿衛東被免職外，扎賚諾爾區委書記申明儉等4名領導幹部疫情防控履職不力問題，被通報批評。

（綜合報道）

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