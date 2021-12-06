3央媒斥美卿炒作武統 指台灣關係法「非法」

布林肯警告，大陸武統台灣將是「潛在的災難性決定」，會帶來可怕後果。他不回應美國是否會出兵介入，稱美國會致力確保台灣有能力「自衛」。

新華社發文批評，布林肯與傳媒就台灣問題「一唱一和」，炒作「大陸對台動武」，「默契」配合讓人大開眼界，又稱中方是面對美台不斷挑釁，不得已才推出反制措施。新華社稱，台灣問題事關中國的核心利益。中國實現完全統一，是中華兒女的共同願望；在關乎中國主權和領土完整的問題，中國無妥協空間，奉勸美方政客「想藉台灣問題遲滯中國發展注定徒勞」。

《人民日報》批評，布林肯的言論違反「一中原則」，違背美國在中美三個聯合公報中作出的政治承諾。美國刻意提高《台灣關係法》和「六項保證」的地位，是為所謂確保台灣防衛能力的說法找藉口。《台灣關係法》和「六項保證」是美國單方面制定，是完全錯誤、非法和無效，中國從一開始就堅決反對。

美國自特朗普年代開始，在談及台海議題時，頻繁將「六項保證」和《台灣關係法》及中美三個聯合公報並列。

（中美角力）