外交部萬字文批美式民主 籲華府「對外改弦易轍」

指選舉人團制度代表性不足

這份長達1.5萬字、具中英文版本的報告，力數美國「制度痼疾積重難返」、「民主實踐亂象叢生」、「輸出所謂民主產生惡果」3宗罪。報告稱，在歷史上，美國民主發展有其進步性，但已逐漸異化和蛻變，愈來愈背離民主制度的核心和制度設計初衷；出現金錢政治、少數精英主導等現象，又有總統大選的選舉人團制度突顯代表性不足的問題。

「民主實踐亂象」方面，報告列舉多個例子，例如國會山莊騷亂，是源於「一些政客」拒絕承認選舉結果，「徹底揭開美式民主的華麗外衣」；黑人弗洛伊德之死，則揭露美國長期系統性種族歧視；疫情失控釀成慘劇，則是有政客將抗疫問題政治化。

在「輸出民主」方面，報告以阿富汗戰爭、阿拉伯之春等事件，指美國將自己的政治制度和價值理念強加於人，推行「民主改造」，策劃「顏色革命」，「導致許多地區和國家深陷動蕩、衝突和戰爭泥潭」；又批評美國雙重標準，「有位政客」將衝擊國會山莊事件比作911恐襲，但將香港立法會示威形容為「美麗的風景線」。報告又稱，美國長期濫用自身金融霸權和技術優勢，制裁特定國家、組織或人士；指自中美第一階段協議生效以來，美國將940多個中國實體和個人列入限制清單，包括港澳在內近400個中國企業及個人被制裁；美國又濫用國內司法訴訟渠道「長臂管轄」，最典型是「孟晚舟案」。

斥金融霸權 提制裁孟晚舟案

報告重申「民主並不是哪個國家的專利」，一個國家是否民主，應由這個國家的人民來評判，而不是由外部少數人來指手劃腳；又稱這份報告「希望美國完善自身民主制度和實踐，對外改弦易轍」。

美國周四、周五將召開線上民主峰會，內地官方近日密集發表評論，抨擊民主峰會或探討中西方民主差異（見表）；上月底起，官方、大學、半官方性質的團體，亦先後舉辦多個以民主為題的研討會，探討不同國家民主制度等議題。外長王毅亦在外訪多個場合，批評民主峰會是在世界上策動分裂，以意識形態劃線，鼓動陣營對抗。

今次民主峰會將有110個國家、公民團體及個人參加，將聚焦「對抗威權」、「打擊貪腐」及「促進對人權尊重」三大議題。美國國務院新聞稿提到，「必須證明民主仍然有效。要做到這一點，民主國家必須團結一致，抵抗獨裁者的威脅」。台灣獲邀參加，中國大陸、俄羅斯不在受邀之列。

明報記者

（中美角力）

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