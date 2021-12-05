2016年起改造 鴿子巷變旅遊區

北京派出 「駐居」幹部稱花3年改善衛生

2014年，北京的援疆人員張先生受中組部派赴和田市，被分派到一個農牧民家中居住。當時「農村大部分是泥土房，有的窮人家的牆已經開裂，在冬天根本擋不住寒風」，張先生說，那種感覺像時光倒流：「房子裏到處是虱子和跳蚤，走訪農家，坐一會就能咬出一片疙瘩。就只有用力撓，一直撓到皮破血流，反覆至結痂化膿……」談到當時工作，張稱他們首先從村民衛生習慣入手，「先是給居民洗手池、淋浴、廁所入戶。讓他們從個人衛生開始改變生活習慣」，這工作持續近3年。

依特帕克村民阿布都艾尼稱，近年村內變化頗大，「以前村裏全是泥土馬路，房子也漏水，自己喜歡養鴿子卻養不起。現在經濟條件好了，房子修好了，路也鋪上水泥或瀝青，養鴿子能養兩三百隻，很滿足」。阿布都艾尼所養的鴿子品種叫賽比，受當地維族百姓歡迎，稱平時賣鴿子每月能為家中增加5000元（人民幣，下同）收入。

阿布都艾尼的妻子在村內經營一間士多，月入2000元；他還有一輛的士由長子經營，平均每月賺約9000元。由於收入穩定，又無子女負擔，家庭生活比起過去是「天差地別」，「再也不用到處跑去做生意了」。

鴿子巷原是和田市區一條專門經營鴿子、雞、兔等動物的小巷。當地居民蘇比說以前這裏有好多土房子，衛生條件不理想，商戶生意也不好，很多住戶無錢翻新房子。2016年，政府改造鴿子巷，除給村民每平方米580元補助，又免費提供設計。項目得到北京市對口援建，又引進旅遊公司，如今這裏已改造成以維吾爾民俗為主的旅遊點。

鴿子巷兩旁的建築以樓下地舖、樓上民居的方式為主，蘇比父親所開設的主題餐廳是在該處營業。餐廳以維吾爾民俗為特色，餐飲之外亦會邀請維族藝人表演音樂和歌舞，蘇比每日會穿西裝站在櫃台前接待顧客。蘇比說，平時每天能有四五千元收入，節假日收入更多，雖說之前因為疫情影響，比較艱難，但「現在（受訪時為5月）疫情過去了，生意就比去年更好了」。

（新疆專版）