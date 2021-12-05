有家長稱寄宿制助自立 「兒孫學漢語利求職」

今年62歲的莎車縣居民阿不來提，有10名兒孫均在當地上學，其中一名兒子讀初中。他說，除語文、數學、地理、政治、歷史、音樂、體育等科目外，亦會學習英文（非選修），學校還保證自願報名的維族學生每天有兩節維語課，成績納入考核。阿不來提稱，家族至今都以維語交流，但兒孫也應學好漢語，以助將來找工作，尤其是到內地經濟更發達的省份。

據新華社報道，新疆2018年已實現學前和義務教育階段國家通用語言文字（普通話及漢語）教育「全覆蓋」。

阿不來提稱，學童除毋須繳交學費和書簿費外，當局亦提供午餐。他又說，學生每周都能放假回家，認為寄宿能提供較好的讀書環境，培養孩子獨立意識，也能紓緩父母壓力，「以前孩子在家除了玩手機、看電視，從來不會主動幫助父母做家務，現在可以自己洗衣服」。

「愈來愈多維族進工廠企業 觀念改變」

有和田商人對記者稱，南疆過去經濟落後，教育基礎薄弱，有家中子女眾多的維族家庭，寧願送孩子去費用全免、可提供寄宿的清真寺甚至地下講經點，也不願到要收費的公立學校。不過該商人認為，清真寺與地下講經點雖可教授維族子弟學習維文或阿拉伯文時，卻同時為極端組織「打開方便之門」，指很多南疆青年受影響，國家認同感淡化。

曾任駐村幹部的維族女子古麗認為，現在維族民眾心態的轉變，是因為當局在教育方面的投入大增。「過去南疆的維族人多是農牧民，由於不重視教育，百姓生活無法改善。但是現在愈來愈多年輕維族人進了工廠和企業，和內地城市生活的漢族人一樣，大家的生活觀念也改變了。」

推免費教育同年 停維語《語文》教材

公開資料顯示，2017年11月起，新疆實行15年免費教育，涵蓋幼稚園及高中，多於內地「小學加初中」的9年義務教育。新疆區委宣傳部人員向記者稱，南疆已基本可以保證幼稚園「不出村」，方圓5公里內有小學；中學等因多設在鄉鎮以上行政區，大部分學生要在校寄宿。翻查報道，同年秋季，自治區教育廳發布《通知》，要求全疆停用維吾爾語的《語文》教材及輔助教材。官媒CGTN今年4月發布「反恐紀錄片」，指過去部分教材滲透分離思想，「包藏禍心」。

據內媒今年10月報道，教育部已發布《中小學少數民族文字教材管理辦法》，指民族文字教材編寫修訂應「堅持正確政治方向，鑄牢中華民族共同體意識」。

（新疆專版）